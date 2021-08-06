Разоблачили военного, который собирал информацию для разведки РФ

Военная контрразведка СБУ разоблачила украинского военнослужащего, который собирал информацию для разведки РФ.
"Представителей российской спецслужбы интересовала информация мобилизационного характера. По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером Вооруженных Сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.
Мужчина использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры для хранения и переправки разведывательных данных.
Ему объявили о подозрении в государственной измене. Планируется избрание меры пресечения.
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Продолжаются следственные действия.
В Черкасской области задержали шпиона Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России. Его арестовали при получении секретной информации о составе артиллерийских боеприпасов, сообщает пресс-служба СБУ.
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