Разоблачили военного, который собирал информацию для разведки РФ

Родственник военного привлек его к шпионажу в пользу РФ. Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ разоблачила украинского военнослужащего, который собирал информацию для разведки РФ.

"Представителей российской спецслужбы интересовала информация мобилизационного характера. По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером Вооруженных Сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.

Мужчина использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры для хранения и переправки разведывательных данных.

Ему объявили о подозрении в государственной измене. Планируется избрание меры пресечения.

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Продолжаются следственные действия.

В Черкасской области задержали шпиона Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России. Его арестовали при получении секретной информации о составе артиллерийских боеприпасов, сообщает пресс-служба СБУ.