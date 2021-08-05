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четверг, 05 августа 2021 15:29

Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
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На Харьковщине ликвидировали мощную преступную группировку, которая облагала "данью" бизнесменов.

Злоумышленники занимались рэкетом, в частности в сфере ритуальных услуг. Имели четкую структуру и систематически совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера, сообщает пресс-служба СБУ. Среди задержанных есть несколько представителей харьковского областного отделения "Национального корпуса".

"В состав группировки привлекли более 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий. Объем их "прибыли" составлял более 1 миллиона гривен ежемесячно", - говорится в сообщении.

Преступники имели значительное влияние на представителей органов местной власти. Деятельности преступников способствовали чиновники одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета. Предпринимателям, которые отказывались платить, рэкетиры поджигали авто и угрожали физической расправой.

Фото: ssu.gov.ua

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Сотрудники СБУ провели 5 августа ряд обысков. Изъяли крупные суммы денег, черновые записи, оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

В то же время один из лидеров Нацкорпуса, бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил в Telegram, что среди задержанных есть ветераны с активной проукраинской позицией. По его мнению, президент Владимир Зеленский начал зачистку улицы, понимая, что осенью его ждут массовые протесты.

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В Лозовском районе Харьковской области рэкетиры требовали деньги с местных предпринимателей. За полученную "дань" они обещали не мешать им вести свой бизнес. Суммы ежемесячных платежей колебались от 10 до 15 тыс. грн. Организовал деятельность группировки председатель одной из общественных организаций, который ранее уже имел проблемы с законом. В сообщники взял двух человек с криминальным прошлым.

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Дата
05
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