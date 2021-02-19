Вооруженная банда выбивала деньги для наполнения "кассы" уголовников

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В Николаеве задержали преступную группировку, которая терроризировала жителей региона. Основной их целью были местные предприниматели, из которых выбивали деньги.

Вооруженных главарей банды задержали бойцы спецподразделения СБУ. У них было изъято 2 боевых пистолета, сообщили в пресс-служба ведомства.

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"Злоумышленники держали в страхе местных жителей. Угрожали убийством и таким способом требовали деньги для наполнения "кассы" криминальных кругов региона, содержание "воров в законе" и преступников, осужденных к лишению свободы. Сотрудниками спецслужбы был задокументирован факт "выбивания" почти 37 тысяч долларов", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают всех участников банды.

Проверяется информация о причастности задержанных к совершению других тяжких преступлений.

В Лозовском районе Харьковской области рэкетиры требовали деньги с местных предпринимателей. За полученную "дань" они обещали не мешать им вести свой бизнес. Суммы ежемесячных платежей колебались от 10 до 15 тыс. грн. Организовал деятельность группировки председатель одной из общественных организаций, который ранее уже имел проблемы с законом. В сообщники взял двух человек с криминальным прошлым.