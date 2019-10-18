Разоблачили пограничников, которые подделывали штампы в паспортах на границе с РФ

Действия пограничников квалифицировали по трем статьям. Фото: из открытых источников

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранцев пограничниками в Сумской области.

Служащие вносили фальсифицированные дата-штампы в систему "Гарт" о якобы выезд иностранных граждан за пределы государства без фактического пересечения ими границы, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Посредником в схеме был гражданин России. 17 октября его задержали после получения $600 неправомерной выгоды и иностранных паспортов.

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"Сейчас продолжается досудебное расследование. Проводят обыски по месту жительства пограничников, посредника, а также на пункте контроля железнодорожного сообщения "Хутор-Михайловский" Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Руководитель одного из районных отделений полиции Закарпатской области и его заместитель погорели на взятке. Чиновники требовали от частного предпринимателя ежемесячные "откаты", угрожая уголовным преследованием в случае отказа. Мужчина обратился в Службу безопасности Украины.