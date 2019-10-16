Руководители полицейского участка погорели на взятке

В Житомирской области задержали руководителей полицейского участка. Фото: СБУ

Руководитель одного из районных отделений полиции Закарпатской области и его заместитель погорели на взятке.

Чиновники требовали от частного предпринимателя ежемесячные "откаты", угрожая уголовным преследованием в случае отказа. Мужчина обратился в Службу безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Начальник райотдела полиции вместе с заместителем заставляли местного предпринимателя платить ежемесячно 5000 гривен за возможность заниматься легальной лесозаготовкой. Чтобы доказать "привлекательность" своего предложения злоумышленники создавали ему искусственные препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности и шантажировали мужчину уголовным производством, законность открытия которого выясняется" , - говорится в сообщении.

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Заместителя руководителя райотдела задержали во время получения очередного транша в национальной валюте и 3-х тысяч долларов за закрытие дела.

Правоохороци открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

При получении взятки правоохранители задержали прокурора Смелянской местной прокуратуры Черкасской области. Взятку ему передавал чиновник одной из местных районных государственных администраций.