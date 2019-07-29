Разоблачили мужчину, который переправлял незаконных мигрантов через границу

Мужчине сообщили о подозрении. Фото: СБУ

На Херсонщине сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали перемещение нелегальных мигрантов в страны ЕС.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Херсона незаконно переправлял украинцев и иностранцев на запад вне пунктов пропуска через государственную границу в западных областях. К противоправной деятельности как проводников он привлек двух граждан Беларуси, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник подыскивал клиентов среди представителей криминальных кругов, лиц, желающих избежать ответственности перед украинским правосудием и нелегалов из восточных стран. За перевозку брал в $ 4,5 тыс. в зависимости от сложности случая и страны назначения.

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Правоохранители задержали организатора нелегальной схемы в Херсоне во время отправки клиента за границу. Во время обысков по месту жительства у него обнаружили бланки паспортов, видов на жительство, печати государственных органов и учреждений и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Сотрудники СБУ блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированных районах Луганской области и в обратном направлении.