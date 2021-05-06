Разоблачили масштабную схему незаконной легализации украинцев в Польше

Незаконная схема легализации украинцев в ​​Польше заключалась в фиктивных приглашениях, которые поляки с пограничного Подкарпатского воеводства, якобы присылали украинцам Фото: slovoidilo.ua

Польские пограничники задержали 28 человек, которые организовали незаконную миграцию через польско-украинскую границу и легализации украинцев в Польше.

Среди задержанных - 23 поляка и пять украинцев. Разоблачением преступной схемы более двух лет занимались сотрудники пограничной заставы в польском Любачеве, сообщили в Бещадском отделе Пограничной службы Республики Польша.

Незаконная схема легализации украинцев в ​​Польше заключалась в фиктивных приглашениях, которые поляки из пограничного Подкарпатского воеводства, якобы присылали украинцам. Такие приглашения позволяли иностранцам "законно" пересечь границу и легализовать свое пребывание в Польше и других странах Евросоюза.

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Кроме этого, преступной группе также инкриминируют организацию незаконного пересечения границы.

По данным расследования, в результате деятельности задержанных в Польше могли незаконно легализоваться до 700 украинцев. За это подозреваемым грозит до 10 лет заключения.

В Черноморском морском порту обнаружили двух незаконных мигрантов. У обоих были паспорта граждан Сирии.