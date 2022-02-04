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пятница, 04 февраля 2022 23:07

Разоблачили кибергруппу, которая создавала фейковые аккаунты по заказу России

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В Житомирской области нейтрализовали кибергруппу, которая массово "производила" фейковые аккаунты по заказу из РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Автор: ssu.gov.ua
  СБУ разоблачили киберпреступников, работавших на Россию
СБУ разоблачили киберпреступников, работавших на Россию

К противоправной деятельности причастны два жителя Житомирщины. Они наладили серийную регистрацию фальшивых аккаунтов в соцсетях. Для этого злоумышленники использовали специальное программное оборудование производства РФ.

Автор: ssu.gov.ua
  СБУ разоблачили киберпреступников, работавших на Россию
СБУ разоблачили киберпреступников, работавших на Россию

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Хакерская программа позволяла создавать виртуальные аккаунты без использования сервисов мобильной связи.

Автор: ssu.gov.ua
  СБУ разоблачили киберпреступников, работавших на Россию
СБУ разоблачили киберпреступников, работавших на Россию

"Готовые" аккаунты они реализовывали своим российским заказчикам через специализированные интернет-платформы. Деньги за это получали на свои электронные кошельки небанковских платежных систем, запрещенных в Украине.

На фейковых аккаунтах представители РФ "разгоняли" дезинформацию и провокационные материалы. Деструктивный контент был направлен на расшатывание внутриполитической обстановки в разных регионах Украины.

Автор: ssu.gov.ua
  СБУ разоблачили киберпреступников, работавших на Россию
СБУ разоблачили киберпреступников, работавших на Россию

В ходе обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили: компьютерную технику со специальным программным обеспечением для массовой автоматизации создания аккаунтов, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Накануне Служба безопасности Украины блокировала сеть интернет-агентов, координированных из России. Они развернули свою деятельность на Закарпатье, в Мариуполе и Кропивницком.

Один из злоумышленников призвал к агрессивной войне и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО.

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