Разоблачили "бизнесменов", которые торговали товарами с ЛНР

В Запорожской области заблокировали масштабное поставки продукции из оккупированной Луганщины. Фото: СБУ

В Запорожской области заблокировали масштабное поставки продукции на сумму более 300 млн грн из оккупированной Луганщины.

Злоумышленники в течение 2017-2020 годов наладили поставки промышленных товаров из предприятий, расположенных на оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковчанка поставляла сепаратистам медицинскую продукцию

Продукцию переправляли через неконтролируемые участки границы на территорию РФ. В России дельцы подменяли таможенные документы. Товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства. Часть прибыли переправляли на оккупированный Донбасс для финансирования оккупационной власти так называемой ЛНР.

"Служба безопасности задержала на таможне грузовик с товаром, растаможка которого осуществлялась по поддельным документам и сертификатам происхождения", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели одновременные обыски в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве. Было изъято 2,5 млн грн наличными и контрафактную продукцию почти 10 млн грн. Следствие по делу продолжается.

Служба безопасности Украины блокировала незаконную многомиллионную поставку продукции во временно оккупированную территорию Донецкой области. Ее организовали жители Харькова.