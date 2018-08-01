Разоблачение торговцев оружием закончилось обысками в семи регионах Украины

Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась поставками в Украину и распространением нелегального оружия.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, Департаментом уголовного розыска с территориальными подразделениями и Главными управлениями в областях было выявлено преступную организованную группу. Ее члены на протяжении длительного времени занимались поставками в Украину нелегального оружия, а также ее переработкой и продажей. В частности, злоумышленники модернизировали и распространяли стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку через интернет, используя различные сервисы экспресс-доставки.

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В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий полицейские установили места расположения мастерских.

"Вчера сотрудниками Департамента уголовного розыска совместно с территориальными подразделениями уголовного розыска при участии сотрудников СБУ на территории Украины в разных областях было проведено 50 обысков. Во время их проведения была пресечена преступная деятельность группы, которая занималась переработкой, реализацией, изготовлением оружия, используя экспресс-доставку почты", - сообщил Аброськин.

Процессуальные действия продолжались на территории семи регионов Украины. В результате проведения обысков правоохранители изъяли автоматы, пистолеты и несколько тысяч патронов, глушители и гранаты. Кроме того, изъято металлообрабатывающие станки, а также детали к нарезному огнестрельному оружию - магазины, рамки со стволами, стволы, рукоятки и тому подобное.

В рамках уголовного производства правоохранители задержали 2 участников преступной группы. Следственные действия продолжаются.

В воинской части в Житомирской области лейтенант, который сдавал оружие после суточного дежурства, выстрелил в другого дежурного. Раненый майор сейчас в госпитале. Пуля прошла насквозь через бедро.