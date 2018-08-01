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среда, 01 августа 2018 01:53

Лейтенант с перепугу выстрелил в майора

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Лейтенант с перепугу выстрелил в майора
В Житомирской области лейтенант в военной части подстрелил майора. Фото: Вголос

В воинской части в Житомирской области лейтенант, который сдавал оружие после суточного дежурства, выстрелил в другого дежурного.

"Вынул личное оружие, пистолет Макарова, который за ним закреплен, и осуществил несанкционированный выстрел из этого пистолета. После того, как он произвел первый выстрел, он понял, что случилось, развернулся, выбежал дежурный по части – и он с перепугу сделал еще один выстрел. Пуля попала в левое бедро дежурного", - рассказал прокурор Алексей Рыхлюк, сообщает ТСН.

"Как потерпевший, так и подозреваемый – не находились в состоянии алкогольного опьянения. Каких-либо конфликтов между ними не было. Поэтому мы квалифицируем действия, как совершенные по неосторожности", - пояснил Рыхлюк.

Раненый майор сейчас в госпитале. Пуля прошла насквозь через бедро.

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Военная прокуратура, которая ведет следствие, решила не отстранять младшего лейтенанта от несения службы. За нарушение правил обращения с оружием ему грозит до трех лет лишения свободы.

30 июля на территории военной части в Лозовой на Харьковщине нашли тело контрактника, который проходил службу в батальоне "Донбасс Украина". Мужчина исчез еще в четверг. Через несколько дней его тело нашли в колодце.

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