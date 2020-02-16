Разговаривал по телефону: парень при загадочных обстоятельствах выпал из 8-го этажа

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
2 Просмотров: 2556
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2115
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 738
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1269
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2169
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2358
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5031
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4041
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 891
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8703
Фото
Все фото
8
4
3
7
3
Правоохранители обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя
Правоохранители обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя
Воры взорвали банкомат и вынесли 250 тыс. грн
Воры взорвали банкомат и вынесли 250 тыс. грн
В столице разоблачили группу карманников
В столице разоблачили группу карманников
В пруду нашли авто с телами людей
В пруду нашли авто с телами людей
Стало известно, кого подстрелили в спортзале в Киеве
Стало известно, кого подстрелили в спортзале в Киеве
Видео
Все видео
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Привлекал воспитанников: педагог торговал детской порнографией
Привлекал воспитанников: педагог торговал детской порнографией
Терроризировали коллекторы: женщина убила сына, брата и себя
Терроризировали коллекторы: женщина убила сына, брата и себя
Захват рыбаков в Азовском море: оккупанты показали видео допроса украинцев
Захват рыбаков в Азовском море: оккупанты показали видео допроса украинцев
Патрульные спасли беременную
Патрульные спасли беременную
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 738
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 891
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2439
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1179
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1827
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 486
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
воскресенье, 16 февраля 2020 13:41

Разговаривал по телефону: парень при загадочных обстоятельствах выпал из 8-го этажа

  Комментировать
Разговаривал по телефону: парень при загадочных обстоятельствах выпал из 8-го этажа
В Киеве парень выпал с балкона дома на 8 этаже и выжил. Фото - kiev.informator.ua

На улице Героев Днепра в Киеве парень выпал с балкона на 8 этаже жилого дома.

Инцидент произошел 15 февраля. Полицейские установили, что компания молодых людей отмечала в квартире на 8 этаже день рождения. Когда один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой - выпал из окна. Что именно произошло - неизвестно, пишет Информатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина во время ссоры выпрыгнул в окно

После падения пострадавший остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу. Допускается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности происшествия устанавливаются.

Во Львове с 8-го этажа заброшенной недостроя упал 24-летний мужчина. Пострадавшего с диагнозом "политравма" скорая помощь доставила в больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разговаривал по телефону: парень при загадочных обстоятельствах выпал из 8-го этажа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

На Кубани провозгласили собственную республику

Археологи нашли золотой саркофаг

Основали террористическую организацию для поддержки лидера страны

Для сети ресторанов набрали 1,5 млн работников

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 190307
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
 Просмотров: 18369
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 18109
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
 Просмотров: 13374
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
20
 Просмотров: 8532
Происшествия
14-летняя девушка не вернулась после прогулки с друзьями
14-летняя девушка не вернулась после прогулки с друзьями
Водитель "под кайфом" снес пешеходов на тротуаре
Водитель "под кайфом" снес пешеходов на тротуаре Просмотров: 504
Правоохранители обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя
Правоохранители обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя
8
 Просмотров: 603
Воры взорвали банкомат и вынесли 250 тыс. грн
Воры взорвали банкомат и вынесли 250 тыс. грн
4
 Просмотров: 918
Стрельба в Княжичах: суд отказался рассматривать дело
Стрельба в Княжичах: суд отказался рассматривать дело Просмотров: 765
Больше всего комментируют
5
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
5
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
4
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
3
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
Голосов: 481
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua