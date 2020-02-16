Разговаривал по телефону: парень при загадочных обстоятельствах выпал из 8-го этажа

На улице Героев Днепра в Киеве парень выпал с балкона на 8 этаже жилого дома.
Инцидент произошел 15 февраля. Полицейские установили, что компания молодых людей отмечала в квартире на 8 этаже день рождения. Когда один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой - выпал из окна. Что именно произошло - неизвестно, пишет Информатор.
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После падения пострадавший остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу. Допускается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подробности происшествия устанавливаются.
Во Львове с 8-го этажа заброшенной недостроя упал 24-летний мужчина. Пострадавшего с диагнозом "политравма" скорая помощь доставила в больницу.
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