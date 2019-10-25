Разборки со стрельбой в Харькове: что известно об убитом

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Владимир Борох, которого застрелили в Харькове, соратник террориста "Оплота" Евгения Жилина. Был правой рукой Георгия Исакова по прозвищу "Жора".

В 2016 году он вместе с двумя соучастниками был приговорен к 5 годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство. Но вышел из тюрьмы раньше по так называемому "закону Савченко".

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Летом 2017 полиция задержала Владимира Бороха вместе с еще одним харьковчанином Александром Лосем. Последнего подозревают в пособничестве в убийстве Дениса Вороненкова - в организованной группе он якобы выполнял роль водителя и вел слежку за жертвой, пишут "Ґрати".

Однако позже Борох получил статус свидетеля по этому делу. Лосю оплачивал адвокатов. Он гражданский муж сестры Бороха, сообщила Ирина Ромалийская в Facebook.

Сообщили новые подробности смертельной стрельбе возле супермаркета "Восторг" в Харькове. Предварительно, подорвал себя уроженец Горловки Алексей Титов. Он вместе с Георигем Исаком по прозвищу "Жора", Владимиром Борохом и еще одним человеком по прозвищу "Хам" сидел в кафе. Позже между ними возник конфликт, который закончился перестрелкой.