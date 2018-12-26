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среда, 26 декабря 2018 02:14

Разбитый таз и шок: В поезде на пассажирку упала верхняя полка

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Разбитый таз и шок: В поезде на пассажирку упала верхняя полка
На пассажирку упала верхняя полка с другой женщиной. Фото: АСС

В поезде Киев-Рахов обвалилась верхняя полка с пассажиркой. Она тяжело травмировала женщину, которая лежала под ней.

Пострадавшая родом с Полтавщины. Ехала кататься на лыжах в Закарпатье. Вместо этого оказалась на полпути в тернопольскую больницу. У нее разбитый таз. Женщину прооперировали. Впереди еще минимум одна операция, говорится в сюжете ТСН.

Пострадавшая в шоке, что такие сложные переломы она получила во время обычной поездки в поезде - это произошло поздно вечером, когда все спали, а сама она лежала на боку.

Женщина обвиняет в инциденте неисправные крепления верхней полке, однако на железной дороге с этим не согласны. Железнодорожники утверждают, что пассажирка, ехавшая сверху, отказалась от ремней безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пассажирский поезд Рахов-Киев застрял посреди поля

Пострадавшая собирается подавать в суд именно на "Укрзализныцю", ведь при составлении документа о несчастном случае работники поезда написали, что на нее упала только другая пассажирка, а не верхняя полка.

Пассажирский поезд 358Л, который ехал из Рахова в Киев, застрял на пути в Тернопольской области. Поезд остановился в поле и стоял там не менее 4 часов. Железнодорожники сообщили, что поезд не может проехать, ведь ремонтная бригада не забрала с путей свои принадлежности.

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