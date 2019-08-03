Разбитые памятники и демонтированые надгробные плиты: вандалы поиздевались над могилами

На Николаевщине в селе Каменный Мост Первомайского района вандалы осквернили 6 могил.

Разбитые памятники увидела местная жительница, которая пришла на кладбище. Она и сообщила в полицию.

"Придя проведать на кладбище своих умерших родственников, женщина обнаружила, что памятник на их могиле повредили неизвестные, демонтировав его надгробную плиту и положив ее на землю. Женщина также увидела, что на четырех рядом расположенных могилах такие же повреждения, а на шестой могиле - вандалы надгробную плиту разбили", - выяснили полицейские.

Автор: Нацполиция Под Николаевом осквернили 6 могил

Злоумышленников ищут. Им грозит штраф и 3 года тюрьмы.

Ранее в Одессе полиция задержала на кладбище шесть человек, которые устроили стрельбу по могилам и воровали цветы.