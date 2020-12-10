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пятница, 11 декабря 2020 05:25

Разбился владелец строительной организации

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Разбился владелец строительной организации
Алексей Лось был владельцем строительной организации. На мотоцикл пересел 3 месяца назад. До этого 7 лет ездил на машине. Был аккуратным водителем и не нарушал правил дорожного движения, говорят товарищи погибшего. Фото: facebook.com/alexey.los.58

3 месяца назад, 11 сентября, у села Стоянка Киево-Святошинского района Киевской области погиб владелец строительной организации 35-летний Алексей Лось.

Ехал на мотоцикле Yamaha в направлении Киева. Разбился после столкновения с внедорожником Lexus. Результатов экспертизы до сих пор нету.

"Участники и свидетели ДТП допрошены. Изъяты все видеозаписи, которые зафиксировали столкновение. Назначен ряд экспертиз. Уже провели следственное воспроизведения. После завершения экспертиз будет устанавливаться виновник, по словам следователя", - рассказала Gazeta.ua Виталия Грохольская из областной полиции.

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За рулем машины был предприниматель 45-летний Сергей Головко. Ехал с небольшой скоростью, когда почувствовал удар в левую переднюю дверь и увидел мотоциклиста, объяснил на месте аварии. Сейчас от комментариев отказывается. Известно, что ранее уже был участником двух смертельных столкновений. В результате первого 7 лет назад в Ивано-Франковской области погибла женщина. В июле 2014-го Головко возле села Малый Дивлин Лугинского района на Житомирщине на автомобиле Toyota Sequoia столкнулся с Opel Omega. В последнем ехали три человека. Погибли 25-летний Виталий Коваленко и Андрей Фещенко, 28 лет. Досудебное следствие длилось 3 года. Бизнесмен сначала был подозреваемым. Затем его перевели в статус потерпевшего. Суды продолжаются.

С октября прошлого года на Головка составили четыре протокола за превышение скорости и нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению машины.

Алексей Лось ехал в Киев сдавать тест на коронавирус, чтобы улететь на отдых в Хорватию. У погибшего остались жена 35-летняя Тамара, сын Аскольд, 8 лет, и дочь 3-летняя Лилия.

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Дата
11
декабря

Разбился владелец строительной организации

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