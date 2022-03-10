Разбили российский дивизион "Искандеров", стрелявший ракетами по украинцам

На черниговском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили российский дивизион "Искандер-М", обстреливавший мирное население.
Об этом в четверг сообщило Оперативное командование "Север".
Врага уничтожило одно из подразделений оперативного командования "Север".
"Искандер" – баллистический ракетный комплекс класса земля-земля. Дальность стрельбы может достигать 700 км.
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Высота полета 6-50 км. Управляемая в течение всего полета.
Ракета выполнена по технологии малой радиолокационной заметности и также имеет радиопоглощающее покрытие.
Дивизион имеет в составе 2-4 батареи (12-24 пушки) и другие подразделения.
"Искандеры" в РФ называют "главным оружием сдерживания" против НАТО.
После обстрелов на земле могут оставаться опасные части ракет "Искандер-М". Они похожи на банку из-под напитка или масляный фильтр. Если даже сбили "Искандер", ни в коем случае не брать их в руки.
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