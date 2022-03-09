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Спецтема: Война России против Украины

Показали опасные части вражеских ракет, которые могут остаться на земле

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Показали опасные части вражеских ракет, которые могут остаться на земле
О таких предметах необходимо сообщать военным. Фото: Евгений Жуков

После обстрелов на земле могут оставаться опасные части ракет "Искандер-М".

Они похожи на банку из-под напитка или масляный фильтр, сообщил в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"Если даже сбили Искандер, ни в коем случае не брать их в руки. Только взрывотехники их обезвреживают. Это боевые кассетные части ракеты", - пишет он.

В таких "банках" есть шарики как снаряд поражения. Они могут сдетонировать в течение 24 ч и больше. Уже есть жертвы среди людей, которые неосторожно обращались с ними.

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"Большие номерные части передавать военным для идентификации ракеты. Такие ракеты запрещены конвенцией ООН. Это для Гааги", – добавил Жуков.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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