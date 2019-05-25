Растление несовершеннолетних: сколько было случаев с начала года

В 2018 году было 274 случая растления несовершеннолетних. Фото: Art.com

С января по апрель в Украине было 75 уголовных правонарушений в отношении развращение несовершеннолетних. Об этом сообщают в Генеральной прокуратуре, пишет УНН.

Всего было 84 производства, из которых закрыто - 9, говорится в сообщении.

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Как отмечается, о развращении несовершеннолетних в 2018 году зафиксировали 274 уголовных правонарушений. В целом зарегистрировано 383 уголовных производств, из которых закрыто - 109.

В руках торговцев людьми могут оказаться более 60% украинских подростков.Об этом свидетельствуют результаты исследования ООН, передает УНН.