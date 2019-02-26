Растерзанное взрывом тело: жертвой оказался бывший участник АТО

Жертвой взрыва называют активиста и бывшего атовца Сергея Барсукова. Фото: censor.net.ua

25 февраля у ворот одесского Селекционно-генетического института обнаружили тело бывшего военнослужащего АТО и активиста. Погибшего зовут Сергей Барсуков, сообщают местные СМИ.

"Личность мужчины, тело которого обнаружили вчера утром в районе Селекционного института, установлена. Им оказался известный в Одессе бывший атошник и активист", - написал советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Он также сообщил, что позавчера вечером, поссорившись с больной матерью, мужчина отправился к селекционному институту. Там примерно в 23:00 прогремел взрыв. Рядом с погибшим были найдены осколки гранаты.

Правоохранители нашли у него дома целый арсенал оружия, в том числе ручные гранаты различных типов, запалы и боеприпасы к огнестрельному оружию.

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По словам Форостяка, среди найденных полицейскими на месте трагедии запалов обнаружен один из "подрезанной" предохранительной чекой.

"При применении такого запала, чека не работает, поэтому вероятно в руках у погибшего оказалась граната именно с таким запалом, что и привело к трагедии. Окончательный ответ на этот вопрос и на другие даст официальное следствие, которое продолжается".

Ночью, 25 февраля неизвестные бросили гранату во двор дома главы Ровенского горсуда, а потом сам дом обстреляли из автомата. Никто не пострадал. Рассматривают различные версии совершенного преступления, но основная из них - профессиональная деятельность судьи.