Расстреляли машину и оставили автомат в подарок

Утром в субботу, 28 ноября, в Дарницком районе столицы нашли обстреляный автомобиль Mercedes-Benz, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автомобиль принадлежит местному жителю 2000 года рождения по фамилии Бондаренко. Также на месте происшествия был обнаружен автомат Калашникова с глушителем. Номера на оружие уничтожены.

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