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вторник, 19 января 2021 19:48

"Расстреляли, как мясо" - сын убитого полицейским предпринимателя рассказал свою версию

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&quot;Расстреляли, как мясо&quot; - сын убитого полицейским предпринимателя рассказал свою версию
В Донецкой области полицейский застрелил 66-летнего мужчину, когда когда тот убегал на "Газели". Фото: don.gp.gov.ua

Неподалеку Мариуполя полицейский в ходе спецоперации застрелил 66-летнего Владимира Мигоцкого. Он - основатель городского рынка "Киевский", которым сейчас руководит его сын Александр.

Другого сына - 33-летнего Антона, который работает в такси, - обвинили в незаконной порубке леса. Он говорит, что к преступлению не причастен. Бревна нашел на дороге. А у леса был, потому что поехал на "Газели" вытянуть из сугроба товарища на легковушке.

"Товарищ попросил вытащить. Он на легковом автомобиле застрял на окраине поселка Сартана. Бревна нашел по дороге. Бросил в машину для лучшего сцепления. К нам подъехал патруль. Полицейские увидели в грузовике несколько деревянных брусков. Сразу арестовали грузовик, начали проводить следственные действия, потребовали удостоверение личности. Позвонил отцу и попросил привезти паспорт", - рассказал Антон.

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После перепалки с полицейскими Владимир Мигоцкий сел в "Газель" и начал движение.

"Полицейскому дали команду и он из автомата открыл огонь. Не было ни предупреждающих выстрелов, ни по колесам. Отца расстреляли, как мясо", - добавил мужчина.

Владимир Мигоцкий был женат. Имел трех сыновей. Работники рынка, который он основал, не верят, что незаконно мог рубить лес. Говорят, он был финансово обеспечен. Все обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.

Вечером 16 января полиция разоблачила группу лиц, которая занималась незаконной вырубкой леса на территории Мариуполя. Один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле "Газель" и сбил полицейского. Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие, в результате чего водитель был смертельно ранен. По данному факту начали служебное расследование.

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