Расстрел Кириллова: первые неофициальные версии

Заместителя председателя Акимовской ОТО Дмитрия Кириллова расстреляли на ступеньках поселкового совета. Фото - 0619.com.ua

На месте расстрела председателя Акимовской ОТО в Запорожской области Дмитрия Кириллова работают следователи и эксперты.

Официальную информацию предоставит во время брифинга председатель Нацполиции Сергей Князев, который сегодня находится с рабочей поездкой в ​​Запорожье.

Однако местные уже обсуждают версии и мотивы убийства чиновника. Первая - убийство произошло через торговые точки в Кирилловке, предполагают местные жители.

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Вторая - "грехи родителей", сообщает mv.org.ua со ссылкой на собственные источники. Отец убитого имеет связи с криминалитетом. Поэтому сын вполне мог стать жертвой разборок. Также говорят о том, что убитый имел какие-то дела с мелитопольцем Артуром Воробьем по прозвищу "Туча". Весной этого года его задерживали по обвинению в создании банды рэкетиров.

О Кириллове известно, что родом из Кирилловки Акимовского района. С женой Аленой воспитывали детей Кирилла и Екатерину. На должность заместителя председателя Акимовской ОТГ по гуманитарным вопросам Кириллова продвигал глава Александр Правосуд и экс-нардеп Сергей Валентиров. Последнего связывают с убийством общественного активиста и ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко, по информации zp-fakty.net.ua.

Дмитрия Кириллова расстреляли утром 18 сентября на ступеньках поселкового совета. Стреляли, вероятно, из автомата. Добивали жертву в упор. После того нападавший скрылся на авто, которое впоследствии нашли сожженным.