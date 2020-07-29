Расстрел элитного Mercedes на трассе: что рассказали в полиции

Фото: pl.npu.gov.ua

Автомобиль Mercedes на трассе Киев - Харьков, вблизи Пирятина в Полтавской области, обстреляли около 16:00.

По предварительным данным, погибший - 35-летний житель Донецкой области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Вблизи города Пирятин обнаружен автомобиль Mercedes-Benz S-Class. В салоне было обнаружено тело мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Обстоятельства устанавливаются.

Автомобиль Mercedes S сlass с простреленными окнами обнаружили 29 июля. На опубликованных фото с места преступления видно убитого мужчину на месте водителя.