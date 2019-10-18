Расстрел бизнесмена в авто: появилось видео задержания подозреваемого

В сети появилось видео задержания спецназом предполагаемого убийцы бизнесмена 27-летнего Армена Багдасаряна в Днипре.

Опубликованные кадры были сняты на одной из автозаправочных станций, сообщает Информатор.

Автор: dp.informator.ua В Днепре задержали предполагаемого убийцу бизнесмена 27-летнего Армена Багдасаряна

На них видно, как на территории АЗС мужчина припарковал Toyota Prado и вышел из автомобиля. Через несколько минут туда заезжает белый микроавтобус с бойцами КОРДа, которые задерживают подозреваемого.

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По информации полиции, мужчина частично признает свою вину. Предварительно, установлен мотив - разрешение конфликта имущественного характера. Сейчас эту версию отрабатывают.

Автор: dp.informator.ua Подозреваемый в убийстве 27-летнего бизнесмена - 30-летний безработный днепрянин

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

17 октября на Набережной Заводской в ​​Днипре обстреляли автомобиль Mercedes. Водитель погиб на месте. Им оказался 27-летний бизнесмен Армен Багдасарян. Подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний безработный местный житель. У него изъяли орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье.