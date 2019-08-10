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суббота, 10 августа 2019 18:10

Рассказали вероятную причину стрельбы под Киевом

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Рассказали вероятную причину стрельбы под Киевом
Под Киевом двое мужчин расстреляли должника. Фото - npu.gov.ua

Мужчина, которого ранили в результате стрельбы в с. Петропавловская Борщаговка под Киевом, задолжал нападавшим $200 тыс.

Пострадавший неофициально занимался куплей-продажей акций. После последней неудачной операции - задолжал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На него напали, когда он шел по улице и сам, увидев, подошел к нападавшим. Сначала двое мужчин вырвали у него пакет с ноутбуком, а потом один из них несколько раз выстрелил в сторону должника.

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В полицию позвонил охранник супермаркета и сообщил, что к нему обратился раненый мужчина и просит о помощи.

На место происшествия сразу прибыли правоохранители. Раненого госпитализировали в больницу, где ему диагностировали пулевое ранение грудной клетки, живота и левой руки.

Стрельцы - двое жителей Харьковщины 62 и 51 лет. Один из которых в прошлом имел отношение к службе в ОВД. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Стрельба произошла вечером 9 августа. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места инцидента на автомобиле Mitsubishi Pajero. Через час разыскиваемый автомобиль с подозреваемыми был остановлен в Обуховском районе.

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