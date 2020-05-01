Рассказали шокирующие подробности жизни женщины, которая гуляла с головой дочери

В Харькове задержали женщину, которая носила в пакете голову 13-летней дочери. Обезглавленное тело ребенка нашли в доме, где проживала семья. Фото: hk.npu.gov.ua

Брат 38-летней Татьяны Пьяновой из села Подворки под Харьковом, которая голышом бегала по улицам с отрезанной головой 13-летней дочери, пьянствовал. 40-летний Антон бил женщину и приставал ее к ребенку.

Татьяна неоднократно обращалась в полицию, но те никак не реагировали на ее заявления. Об этом анонимно рассказал друг семьи местному изданию "Город Х".

Как выяснилось, мать погибшей девочки, после развода переехала вместе с дочерью с Харькова в Подворки. Там женщина жила с братом в доме, который после смерти отца они поделили пополам. Друг семьи говорит, что брат Татьяны злоупотреблял алкоголем и к нему постоянно приходили товарищи для совместных пьянок. Они регулярно съедали всю еду, которую готовила Татьяна. Кроме того, брат женщины выносил из их дома кастрюли и сковородки, чтобы сдать их на металлолом, а также у соседей воровал консервацию. На этой почве между ним и Татьяной часто были скандалы, во время которых он неоднократно бил сестру.

Татьяна вызвала полицию, но реакции от правоохранительных органов, говорит товарищ, не было. Однажды женщина даже спросила у полицейских: "Вы примете заявление только, когда он кого-то из нашей семьи убьет?".

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Кроме того, как утверждает товарищ, Антон приставал к племяннице. Мужчина постоянно звал 13-летнего ребенка полежать вместе и мог ущипнуть за ягодицы.

Утверждает, что Татьяна любила свою дочь, посещала все школьные собрания, они готовили блюда друг другу, и женщина якобы всегда занималась тем, чтобы дочка не гуляла допоздна, и не ходила в незнакомые места. Возразил, что Татьяна злоупотребляла алкоголем. По его словам, максимум, что могла себе позволить женщина, это выпить по праздникам. К наркозависимым и наркотикам относилась с презрением. А вот отец девочки возвращался в семью, но почти сразу обокрал дом и исчез.

Близкая подруга семьи Светлана уверяет: Таня не могла убить собственную дочь.

"Она была очень хорошей матерью, за ребенка порвет любого. С братом не очень ладила, он любитель выпить. Я думаю, Тане что-то подсыпали", - предполагает Светлана.

30 апреля около 6.00 в одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивала ножом. В пакете была ч еловеческая голова. А уже через 2 часа к полицейским позвонил мужчина и сообщил, что в комнате нашел свою мертвую 13-летнюю племянницу без головы.