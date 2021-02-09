Рассказали подробности смертельного столкновения мусоровоза и маршрутки

Фото: facebook.com/frankivsk.police

В результате столкновения маршрутки и мусоровоза в селе Павловка Ямницкой сельской ТГ на Ивано-Франковщине погибли 2 человека. Еще 13 травмированы.

Предварительно, 20-летний водитель мусоровоза Mercedes-Benz Atego, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Последним управлял 46-летний житель Калуша, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На трассе Киев-Чоп маршрутка влетела в снегоочистительную машину

"От полученных травм погибли 2 пассажира микроавтобуса: 53-летняя и 54-летний жители Калущины. Также в медучреждение с травмами различной степени доставлены еще 13 пассажиров автобуса", - рассказали в полиции.

Водителей проверили на состояние опьянения - оба трезвые. Следователи открыли уголовное производство. Водитель специализированного грузовика задержан. Известно, что он житель Павловки. Ему готовят подозрение в преступлении, а суд вскоре изберет меру пресечения.

Смертельная авария на автодороге государственного значения сообщением Стрый-Черновцы-Мамалыга произошла 8 февраля около 23:30. Там мусоровоз протаранил маршрутку с людьми. Удар пришелся на правую сторону Mercedes-Benz Sprinter.