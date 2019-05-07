Рассказали о состоянии туристов, которые упали в реку с 40 м высоты

После падения грузовика в реку на Прикарпатье 7 белорусских туристов до сих пор остаются в Верховинской районной больнице. Фото - if.dsns.gov.ua

После падения грузовика в реку на Прикарпатье 7 белорусских туристов до сих пор остаются в Верховинской районной больнице.

В самом тяжелом состоянии 25-летняя женщина. У нее перелом таза и сотрясение мозга. В Верховине ожидают коллег из областной больницы, которые должны осмотреть пострадавшую. Если ее состояние позволит, транспортируют в Ивано-Франковск. Еще 3 туристов, получив необходимую медицинскую помощь, от госпитализации отказались, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель был пьян: подробности аварии с туристами в горах

Меньше всего пострадал водитель - у него только ушиб колена. Из больницы его забрали в изолятор временного содержания. Правоохранители решают вопрос, чтобы на время следствия держать его под стражей. Ведь, когда вез туристов, 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. А старый грузовик не был переоборудован для перевозки пассажиров.

Что именно стало причиной аварии, следователи еще выясняют.

Авария произошла 6 мая в селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области. В грузовике ГАЗ было 23 туриста из Беларуси. В коломыйской фирме они заказали рафтинг-тур, чтобы лодками сплавиться по реке Черный Черемош. К реке они должны были добраться грузовиком. Но, проехав каких-то 100 м от места сбора, грузовик внезапно съехал с горы в 40-метровую пропасть. Погибли 2 туристки и руководитель группы.