Рассказали о состоянии семиклассницы, которая прыгнула из окна школы

В Киеве из окна школы прыгнула 12-летняя ученица 7-го класса. Фото - kyiv.npu.gov.ua

Ученица 7 класса столичной школы №173 12-летняя Ангелина Шкуратенко, которая прыгнула из окна 4 этажа между уроками, находится в больнице "Охматдет".

Состояние Ангелины стабильно тяжелое. Школьнице уже сделали одну операцию и планируют вторую. Об этом сообщила тетя школьницы Екатерина Миличева.

"У Ангелинки перелом обеих ног, таза, позвоночника в поясничном отделе, ушиб легких, черепно-мозговая травма. Состояние стабильно тяжелое. Уже прооперировали одну ножку, установили аппарат Илизарова. Впереди еще несколько", - рассказала женщина.

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Первую помощь Ангелине оказали врачи "Охматдета". Сейчас родственники девочки просят о помощи, потому что впереди еще длительное лечение и реабилитация.

Банковские реквизиты карты - 4790 7010 0950 6253 (отец пострадавшей - Шкуратенко Андрей Иванович).

23 октября в Киеве из окна школы №173 на проспекте Отрадном прыгнула 12-летняя ученица 7-го класса. Девушка упала на асфальт, к счастью, осталась жива.