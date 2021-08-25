Рассказали о состоянии парня, который впал в кому в детском лагере

В детском лагере на Херсонщине внезапно стало плохо 12-летнему Тимофею Дегальцеву из Запорожья. За жизниь парня борются медики. Фото: facebook.com/Злата Некрасова

Состояние 12-летнего Тимофея Дегальцева из Запорожья, которому внезапно стало плохо в детском лагере на Херсонщине, ухудшается.

У парня двусторонний отек мозга, сообщила заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации Злата Некрасова.

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"К сожалению, у нас хороших новостей нет. Состояние Тимофея ухудшается, вчера сделали компьютерную томографию, двусторонний отек мозга с вклинением ствола головного мозга. Ведется вся необходимая терапия. Мы верим, мы надеемся, мы делаем все, что от нас зависит", - написала Некрасова.

12-летнему Тимофею Дегальцеву стало плохо в детском лагере в Херсонской области во время физических нагрузок. У него начались судороги, в Геническую больницу ребенка госпитализировали уже в коме. Позже Тимофея доставили в больницу Запорожья. Он - в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких.