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пятница, 07 мая 2021 08:16

Рассказали о нападавшем, которого смертельно ранил военный

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Рассказали о нападавшем, которого смертельно ранил военный
Близкие погибшего на Пасху на Тернопольщине Владимира Воробца просят не порочить память об убитом. Фото: Овод

Нападавшего из Тернопольщины, которого на Пасху смертельно ранил ветеран ООС 24-летний АндрейПекельный звали Владимир Воробец. Он был ровесником Андрея. Жил в селе Ивановка.

В тот день Владимир вместе с товарищами пошел на дискотеку в соседнее село Глищава. Там и начался конфликт с местным Андреем. Оеих местные характеризуют положительно.

"Просто так случилось. Здесь страшная трагедия и там нехорошо, и там трагедия. И там хороший ребенок, и здесь хороший ребенок. То шок, все в шоке", - рассказывает секретарь Ивановской объединенной общины Леся Гайданка, передает 0352.

Родители погибшего Володи шоке. Папа постоянно плачет, а мать не может найти себе места. В семье еще осталась дочь, именно она сейчас занимается всеми делами. Из семьи никто не комментирует этой ситуации. Только бабушка Владимира - Екатерина.

"Мы не обвиняем ни своего Володю, ни того парня. Может, он и не хотел. Но сразу брать нож. И еще показывали такой нож большой, меряли его. Будет ли он в тюрьме сидеть, не будет, нам с того ничего", - говорит женщина.

Родные Владимира также просят, чтобы люди меньше обсуждали это событие в социальных сетях, и не обзывали их семью - не оскверняли память их сына и внука.

Несчастье случилось 2 мая, около полуночи в селе Глещава на Тернопольщине. 24-летний ветеран ООС, защищаясь от нападения пьяных сверстников, ножом травмировал одного из них. Пострадавший скончался от потери крови.

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Дата
07
мая

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