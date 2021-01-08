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пятница, 08 января 2021 18:10

Рассказали о мужчине, который забил детей сожительницы

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Рассказали о мужчине, который забил детей сожительницы
На Закарпатье арестовали на 2 месяца 30-летнего жителя пгт. Буштино. Он до смерти избил детей 35-летней сожительницы. А женщину искалечил. Фото: npu.gov.ua

В Тячеве на Закарпатье арестовали без права на залог 30-летнего жителя Буштина, которого подозревают в умышленном убийстве двух малолетних детей и покушении на убийство сожительницы.

Такую меру пресечения просило обвинение, сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина родом из Каменец-Подольска. Ее 9-летняя дочь была от итальянца, он бросил женщину с ребенком в Италии. Мальчика женщина родила от другого мужчины, который сейчас находится в Тячеве. Об этом рассказал брат пострадавшей Евгений, передает Mukachevo.net.

Говорит, что когда подозреваемый - Василий - был у них дома, общался со всеми, то они не замечали за ним неадекватного поведения. Он ездил на заработки, время от времени возвращался и приносил деньги.

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"Много не пил. Умел остановились, не "шлифовал" водку пивом. За ним не наблюдалось злоупотребление алкоголем", - отметил брат женщины.

Евгений рассказал, в тот день Василий, его сестра и дети пошли отдыхать в ресторанный комплекс "Оксана", который расположен в Тячеве.

Администратор сауны услышала грохот и решила проверить, что там произошло. Приоткрыв дверь, она увидела разломанные стулья и кровь, а мужчина сказал не беспокоить их.

"Далее она вызвала администратора заведения, но этот человек начал убегать, и его задержали охранники. Затем вызвали полицию", - рассказал Евгений.

По его словам, судебно-медицинская экспертиза показала, что детей действительно били то ли стулом, то ли о стену. Женщина находится в больнице. Она еще не знает о смерти детей, поэтому он просит ее не беспокоить.

Родители подозреваемого говорят, что для них это очень большое горе. Они не понимают, почему так могло произойти.

Трагедия произошла вечером 6 января. Мужчину зовут Василий Цех. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине и ее малолетним детям телесные повреждения. В результате причиненных травм дети скончались на месте, а их мать со сложными травмами госпитализировали в реанимацию.

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Дата
08
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