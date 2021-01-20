Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища

В Одессе задержали мужчину с отчлененной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами. Фото: Telegram-канал "Х**вая Одесса"

Мужчину, который убил отца и товарища в квартире на ул. Небесной Сотни, 41 в Одессе, зовут Дмитрий Пономаренко. Ему 30 лет.

Работал в отеле "Дюк" в пер. Чайковского, 10. Накануне его уволили из-за неадекватного поведения, пишет Telegram-канал "Х**вая Одесса".

Его жертвами стали отец - Игорь Пономаренко. И товарищ 32-летний Александр Демченко. Отца он обезглавил. А товарища - выпотрошил. Объяснил, что так было нужно.

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Свидетели говорят, что мужчина бродил с отсеченной головой и внутренностями. Бил головой припаркованные машины. А потом сел на скамейке, чтобы покурить.

Мужчину задержали. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, сообщили в полиции.

20 января в Одессе задержали мужчину с отчлененной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами. Предварительно, он убил 2 человек. Одна из жертв - его отец. Данные другой устанавливают.