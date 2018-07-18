Рассказали о криминальном прошлом убитого на парковке предпринимателя

Предприниматель, убитый в Ровно, ранее имел судимость и занимался добычей янтаря. Фото - charivne.info

Предприниматель, убитый на парковке возле ТЦ "Партизан" в Киеве, ранее был судим и занимался добычей янтаря. Об этом сообщил начальник криминальной полиции Сергей Волков.

"Насколько у нас есть информация, погибший ранее был судим, также был замечен в предпринимательской деятельности, в том числе в деятельности добычи янтаря", - сказал он, передает ЧаРівне.

По его словам, убийство было спланированным. Об этом свидетельствует выбор места убийства - жертва была застрелена на подходе к своей машине.

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"Труп обнаружен между автомобилями, один из которых принадлежит погибшему. Также установлено и осмотром зафиксировано три гильзы калибра 9 мм. Прозвучало три выстрела. На трупе видимо одно проникающее ранение. Выстрелы происходили из пистолета", - рассказал Волков.

Полиция разыскивает киллера, в городе введен оперативный план перехвата.

17 июля неизвестный застрелил местного предпринимателя Валентина Загороднюка на парковке в Ровно. Тело обнаружили между автомобилями, один из которых принадлежит погибшему.