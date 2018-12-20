Рассказали, как беглец колонии одолел 4-метровое ограждение

На Херсонщине нашли осужденного беглеца колонии 28-летнего Виктора Чекана. Фото - hr.npu.gov.ua

На Херсонщине нашли осужденного беглеца колонии 28-летнего Виктора Чекана. Он находился в нескольких километрах от тюрьмы в селе Клопаи.

Наказание 28-летний мужчина отбывал за грабеж, до этого был в колонии на Николаевщине, и там тоже сбегал. Его нашли, поставили на учет, как склонного к побегу. Неделю назад перевели в колонию строгого режима в Херсон.

"Его проверяли в этот же день около 22:30, находился на своем спальном месте. Но потом смог преодолеть ограждение и совершить побег. Это основной забор, он около 3,5 метров и предупредительная ограда около 4 метров, которая окутана колючей проволокой под названием "Ягоза", - прокомментировал заместитель начальника Северной исправительной колонии №90 Константин Парган, передает ТСН.

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Известно, что до заключения мужчина занимался паркуром. Поэтому ограждения тюрьмы он перепрыгнул очень быстро. Его преследовали кинологи с собаками, а в полукилометре потеряли след.

Чтобы найти его, правоохранители проверяли все дороги области, останавливали подозрительные машины. За любую информацию о нем обещали вознаграждение в 8 тыс. грн.

Беглеца нашли сотрудники колонии, которые на автомобиле прочесывали окрестные леса. Он просто шел по дороге деревней. Теперь за побег ему могут дополнительно дать 5 лет заключения. То есть вместо 3 лет он будет находиться за решеткой 8.

Ночью 20 декабря в Херсоне с "Северной исправительной колонии (№90)" сбежал осужденный 28-летний Виктор Чекан. На территории области был введен оперативный план "Сирена".