Распухла шея, весь посинел: 2-летний мальчик умер на приеме у врача

В Киеве во время приема врача умер 2-летний Максим Мигович. В трагедии родители обвиняют врачей. Фото - ТСН

В Киеве во время проведения гастроскопии в детской больнице умер 2-летний Максим Мигович. В трагедии родители обвиняют врачей.

По словам матери погибшего, ее сын еще во вторник вечером играл со старшей сестрой - дети прыгали на кровати. В руках у мальчика была нога от куклы.

"Он эту ногу грыз и, когда спрыгнул с кровати на подушки, наверное, поперхнулся,", - рассказала мать Елена Мигович, передает ТСН.

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Родители сразу начали проверять горло, а через некоторое время ребенка начало тошнить. Максима госпитализировали в детскую больницу, где ему назначили гастроскопию. Во время первой процедуры врач сказал, что ничего в желудке ребенка не видит, а потому назначил повторную процедуру. Во время нее у мальчика из горла пошла кровь, шея распухла, он весь посинел.

Экспертиза показала, что смерть ребенка наступила из-за разрыва глотки и пищевода. Руководство отделения ситуацию не комментирует. Здесь говорят, что у них нет заключения.

По словам адвоката семьи, если врачебную ошибку все-таки докажут, то медика, который делал гастроскопию, могут осудить на 5 лет.

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