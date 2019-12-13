Раскрыли подробности убийства украинский в Польше

Убийцу в нетрезвом состоянии схватили вечером Фото: lublin112

10 декабря завершился допрос 36-летнего Сергея С., в ночь с субботы на воскресенье убил двух украинцев в ​​Польше

Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью и кражу с проникновением, пишет Польское радио.

В понедельник, 2 декабря, мужчина пробрался в комнату коллег. Там похитил 2,4 тыс. Злотых и вещи на сумму 300 грн. В следующий раз злоумышленник снова появился в ночь с субботы на воскресенье (7-8 декабря). На этот раз он непосредственно напал на других работников хозяйства - 2 трудовых мигрантов из Украины. Одному из соотечественников он нанес ножом 18 ударов в грудь и живот. Другому украинцу злоумышленник нанес 5 ножевых ранений в грудную клетку и шею. Оба мужчины скончались на месте.

Преступник похитил $200, которые пострадавшие имели при себе. Тела убийца оставил на месте преступления. Их обнаружили на следующий день. В Доброславова вызвали скорую и полицию. Убийцу в нетрезвом состоянии схватили вечером.

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Задержанный мужчина признался в содеянном. Дал показания. Ближайшие 3 месяца злоумышленник проведет под арестом. Ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

8 декабря в Польше в Люблинском воеводстве были обнаружены тела двух Украинская со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 36-летнего украинского.