Раскрыли мошенническую схему псевдориелторов

 
Ексклюзивы
1/5
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 3123
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 216
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2772
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1908
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1737
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3547
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2457
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 747
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1728
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25110
Фото
Все фото
6
8
6
3
3
Водителя отбросило на 30 метров: показали фото ночной аварии в Киеве
Водителя отбросило на 30 метров: показали фото ночной аварии в Киеве
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Гибель Дарьи Лукьяненко: неизвестные до сих пор подробности убийства (документ)
Гибель Дарьи Лукьяненко: неизвестные до сих пор подробности убийства (документ)
Пропавшего мужчину нашли убитым в выгребной яме
Пропавшего мужчину нашли убитым в выгребной яме
Семья попала в тройную ДТП на трассе: выжил только ребенок
Семья попала в тройную ДТП на трассе: выжил только ребенок
Видео
Все видео
Сестры убили дальнобойщика
Сестры убили дальнобойщика
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Бежала с криком по улице: появилось видео, как мужчина поджег сожительницу (18+)
Бежала с криком по улице: появилось видео, как мужчина поджег сожительницу (18+)
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
На пляже в Одессе обнаружили опасность
На пляже в Одессе обнаружили опасность
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
Просмотров: 846
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 513
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1728
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1710
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2250
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1314
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
четверг, 04 июля 2019 11:37

Раскрыли мошенническую схему псевдориелторов

  Комментировать

В Киеве риелторы обманывают людей, когда сдают квартиры. Мужчина брал деньги под залог за аренду квартир, а потом убегал.

Об этом написали в группе "Новости Броваров" в Facebook, пишет obozrevatel.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о новой афере с банкоматами

"Появились мошенники, которые предлагают квартиры на OLX не очень дорого, но требуют предоплату за бронь в размере 500 гривен", - пишет Виктория Зайцева, жертва аферистов. "После получения оплаты он назначает встречу, но не приезжает, а говорит, что он у нотариуса составляет договор аренды, и ему надо сейчас срочно заплатить за весь договор".

Автор: obozrevatel.com
  Люди жаловались на обман со стороны риелторов
Люди жаловались на обман со стороны риелторов

Когда клиент начинает расспрашивать подробности и отказывается от уплаты всей суммы, "псевдориелтор" исчезает с деньгами обманутых вкладчиков. Под постом многие читатели писали, что становились жертвами такой аферы.

В Киеве мошенники придумали новую схему обмана с помощью СМС-рассылки на мобильные телефоны. Аферисты предлагают забрать 259 тыс. грн и указывают номер телефона, по которому можно обсудить подробности выигрыша.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раскрыли мошенническую схему псевдориелторов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Задержали членов украинского правительства

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 179586
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 23851
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 21096
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 10796
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
12
 Просмотров: 9297
Происшествия
Обезвредили крупную банду контрабандистов
Обезвредили крупную банду контрабандистов
5
 Просмотров: 486
Водителя отбросило на 30 метров: показали фото ночной аварии в Киеве
Водителя отбросило на 30 метров: показали фото ночной аварии в Киеве
6
 Просмотров: 4880
Массовое отравление туристов: 13 человек оказались в больнице
Массовое отравление туристов: 13 человек оказались в больнице Просмотров: 1053
В Украине обнаружили ядовитого тарантула
В Украине обнаружили ядовитого тарантула Просмотров: 459
Судье, которая остановила лицензию SkyUp, грозит тюрьма
Судье, которая остановила лицензию SkyUp, грозит тюрьма Просмотров: 594
Больше всего комментируют
13
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
12
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
6
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
4
На Майдане собрались протестующие против кандидатов в депутаты Клюева и Шария
Голосов: 105
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua