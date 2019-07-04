Раскрыли мошенническую схему псевдориелторов

В Киеве риелторы обманывают людей, когда сдают квартиры. Мужчина брал деньги под залог за аренду квартир, а потом убегал.

Об этом написали в группе "Новости Броваров" в Facebook, пишет obozrevatel.com.

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"Появились мошенники, которые предлагают квартиры на OLX не очень дорого, но требуют предоплату за бронь в размере 500 гривен", - пишет Виктория Зайцева, жертва аферистов. "После получения оплаты он назначает встречу, но не приезжает, а говорит, что он у нотариуса составляет договор аренды, и ему надо сейчас срочно заплатить за весь договор".

Автор: obozrevatel.com Люди жаловались на обман со стороны риелторов

Когда клиент начинает расспрашивать подробности и отказывается от уплаты всей суммы, "псевдориелтор" исчезает с деньгами обманутых вкладчиков. Под постом многие читатели писали, что становились жертвами такой аферы.

В Киеве мошенники придумали новую схему обмана с помощью СМС-рассылки на мобильные телефоны. Аферисты предлагают забрать 259 тыс. грн и указывают номер телефона, по которому можно обсудить подробности выигрыша.