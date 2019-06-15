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суббота, 15 июня 2019 13:19

Телефонные мошенники придумали очередную схему обмана

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Телефонные мошенники придумали очередную схему обмана
Мошенники выманивают деньги с помощью смс-рассылки. Фото: obozrevatel.com

В Киеве мошенники придумали новую схему обмана с помощью СМС-рассылки на мобильные телефоны.

Аферисты предлагают забрать 259 тыс. грн и указывают номер телефона, по которому можно обсудить подробности выигрыша, пишет obozrevatel.com.

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Ни в коем случае нельзя перезванивать отправителю, поскольку уже во время разговора мошенники попытаются узнать любую информацию, которую затем используют для кражи денег. Речь идет и о номере паспорта, банковской карты или других личных данных.

Народный депутат Украины Юрий Соловей сообщил, что телефонные аферисты выманили у его 15-летней дочери около $ 4 тыс. долл. Когда родители отсутствовали, мошенники сообщили девушке, они попали в аварию. Для их спасения, долженна передать таксисту 50 тыс. долл. наличными, который отвезет их в Одессу.

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Дата
15
июня

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