Телефонные мошенники придумали очередную схему обмана

Мошенники выманивают деньги с помощью смс-рассылки. Фото: obozrevatel.com

В Киеве мошенники придумали новую схему обмана с помощью СМС-рассылки на мобильные телефоны.

Аферисты предлагают забрать 259 тыс. грн и указывают номер телефона, по которому можно обсудить подробности выигрыша, пишет obozrevatel.com.

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Ни в коем случае нельзя перезванивать отправителю, поскольку уже во время разговора мошенники попытаются узнать любую информацию, которую затем используют для кражи денег. Речь идет и о номере паспорта, банковской карты или других личных данных.

Народный депутат Украины Юрий Соловей сообщил, что телефонные аферисты выманили у его 15-летней дочери около $ 4 тыс. долл. Когда родители отсутствовали, мошенники сообщили девушке, они попали в аварию. Для их спасения, долженна передать таксисту 50 тыс. долл. наличными, который отвезет их в Одессу.