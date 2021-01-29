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пятница, 29 января 2021 12:10

Раскрыли каждое второе преступление

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Автор: t.me/UA_National_Police
  В прошлом году полицейским удалось увеличить процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений
В прошлом году полицейским удалось увеличить процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений

В прошлом году полицейские получили почти 10 млн вызовов на линию 102. В среднем один оператор принимал телефонный звонок каждые 10 мин.

Каждое 2-е преступление - раскрыто. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"В течение прошлого года мы зарегистрировали более 335 тысяч уголовных преступлений, раскрыто - почти 164 тысячи. При этом полицейские раскрывали по 1 уголовному правонарушению каждые 3 минуты. Раскрыли практически каждое 2-е зарегистрированное преступление", - сообщил Клименко.

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Добавил, что в прошлом году полицейским удалось увеличить процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.

Автор: t.me/UA_National_Police
  В прошлом году полицейским удалось увеличить процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений
В прошлом году полицейским удалось увеличить процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений

"В 2020-м мы раскрыли 95 процентов убийств, 97 процентов фактов нанесения тяжких телесных повреждений, в том числе со смертельным исходом, и почти 98 процентов изнасилований", - отметил Игорь Клименко.

В то же время в прошлом году было совершено меньше имущественных преступлений: количество краж, грабежей и разбоев уменьшилось в среднем почти на треть.

В 2020 году благодаря полицейским удалось спасти 606 граждан, среди них 64 ребенка. При этом трое полицейских погибли при исполнении обязанностей. Всего за 5 лет - 39 погибших.

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