Расчлененный труп на даче: установили личность мужчины

Фото: dn.npu.gov.ua

Расчлененный труп, который нашли в Приморском районе Мариуполя Донецкой области, принадлежит 79-летнему пенсионеру.

По подозрению в убийстве и расчленении полицейские задержали 33-летнего жителя Кривого Рога. Он внук потерпевшего, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Фрагменты тела мужчины в целлофановом пакете нашли на участке дачного кооператива. В течение суток были найдены остальные части тела, что позволило установить личность погибшего. Им оказался 79-летний пенсионер. Предварительно установлено, что родственник последний год проживал у дедушки", - рассказали в полиции.

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Полицейские работают с подозреваемым. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Приморском районе Мариуполя женщина обнаружила пакет с фрагментами человеческого тела 5 мая. Пакет выбросил сосед женщины и убежал. В результате поиска правоохранители совместно с водолазами нашли отдельно ноги.