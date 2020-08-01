Расчленение тела украинского рэпера: жена музыканта шокировала признанием

Энди Картрайта нашли расчлененным в Санкт-Петербурге. В убийстве подозревают его жену. Фото: instagram.com/kkkartrait

Жена украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марина Кохан признала свою вину в убийстве музыканта.

Следователи устанавливают ее мотив.

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Подозреваемая постоянно уходит от ответа. Об этом сообщает Telegram канал "112".

"Марина Кохан в ходе допроса признал свою вину в убийстве мужа. Следователи пока устанавливают ее мотив - подозреваемая постоянно уходит от ответа, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Сейчас подозреваемая находится в суде. Сегодня ей выберут меру пресечения", - говорится в сообщении.

30 июля стало известно, что в Санкт-Петербурге в квартире полицейские нашли расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта. По словам жены рэпера, он умер от передозировки наркотиков, после чего она расчленила его. Свой хладнокровный поступок жена рэпера объяснила тем, что хотела скрыть от поклонников его смерть, чтобы избежать огласки бесславной гибели мужа.