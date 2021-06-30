Раненый в Харькове - представитель Нацкорпуса: фото с места происшествия

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Артем Мошенский, в которого стреляли в Харькове, является представителем Национального корпуса.

Его состояние тяжелое. За жизнь потерпевшего борются медики. Об этом в Telegram-канале сообщил один из лидеров Нацкорпуса Максим Жорин.

"Сегодня в Харькове подстрелили Артема Мошенского, когда он выходил из дома и садился в машину. Артем - известный в Харькове представитель нашего движения. Сейчас он борется за жизнь на операционном столе", - написал Жорин.

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На месте стрельбы работают эксперты и следователи. Они осматривают автомобиль Toyota Sequoia, припаркованный возле дома на ул. Родниковой, 9-А. В стекле со стороны водительского места - отверстие от пули. Свидетелем стрельбы стал местный житель Вадим.

"Как стрельбу услышал - подбежал, начал оказывать первую помощь. Ранение в шею, я рану держал, чтобы человек не истекал кровью, жена прибежала. Видел, как нападавший бежал. Среднего возраста. В кепке, в футболке, шортах, кроссовках. Я был занят мужчиной, которому помогал. У него была кепка натянута, панама. Кажется, светлого цвета", - рассказал Вадим, передает Общественное.

Полицейские пообещали рассказать более подробную информацию позже.

Стрельба произошла 30 июня около 9:30. Потерпевший - заместитель директора охранного агентства "Корпус" Артем Мошенский. Получил пулю в шею. В городе ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".