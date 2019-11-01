Раненый 38-летний бизнесмен умер за рулем авто

Фото: facebook.com/tbslav

В Мариуполе Донецкой области на площади Победы в автомобили Audi нашли мертвого водителя. Его неуправляемое авто вылетело с дороги на тротуар, где врезалось в дерево.

За рулем машины был бизнесмен 38-летний Александр Кузнецов. Он владелец кафе "Пармезан", сообщает мариупольский журналист Вячеслав Твердохлеб.

"В Мариуполе убит 36-й летний Александр Кузнецов, владелец "Пармезан". На левой стороне живота - проникающее ранение селезенки. Есть предположение, что ему стало плохо по дороге в больницу", - написал Твердохлеб в Facebook.

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То, что это убийство, подтверждает и мэр города Вадим Бойченко.

"Резонансное убийство на Левом берегу среди бела дня. У следствия есть "определенные наметки". Я думаю, это убийство будет раскрыто по горячим следам", - сказал он, передает 0629.

В микрорайоне "Таможня" в Черкассах убили предпринимателя 39-летнего Владимира Сотникова. Мужчина занимался аграрным бизнесом. Ранее сообщалось о попытке рейдерского захвата его земель на Жашковщине.