Ранения ног и шеи: первые подробности перестрелки на остановке

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В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла перестрелка.

В результате пострадали двое мужчин, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

"Двое мужчин с тяжелыми ранениями доставлены в больницу, на месте работает полиция", - рассказала Анна Старчевская.

Причина конфликта пока неизвестна.

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Было трое пострадавших. Предварительно, у двух из них огнестрельные ранения ног, у третьего - шеи, сообщает Информатор.

"На обочине остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом - патрульный экипаж. Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предположительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу. Предварительно известно о трех пострадавших: у двух ранения ног, у третьего - ранение шеи. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся", - рассказали очевидцы.

Причастных к стрельбе разыскивают. По городу ввели оперативный план "Сирена".

В Одессе возле одной из остановок общественного транспорта на ул. Среднефонтанской 45-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. Свидетели говорят, что стрелок целился в 4-летнего мальчика, но попал в глаз его отцу.