 
Ексклюзивы
1/5
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 819
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1476
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4320
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1917
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1926
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5040
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 981
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1764
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5769
Фото
Все фото
7
4
15
3
8
Ранения ног и шеи: первые подробности перестрелки на остановке
Ранения ног и шеи: первые подробности перестрелки на остановке
Последствия непогоды: дерево упало на ребенка
Последствия непогоды: дерево упало на ребенка
Показали фото последствий страшного урагана в Одессе
Показали фото последствий страшного урагана в Одессе
Псевдополицейские-гастролеры требовали деньги
Псевдополицейские-гастролеры требовали деньги
Мужчину похоронило под землей на 3-метровой глубине
Мужчину похоронило под землей на 3-метровой глубине
Видео
Все видео
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
Посреди улицы похитили мужчину
Посреди улицы похитили мужчину
Сломанный позвоночник и гематомы: на женщину в поезде упала полка с пассажиром
Сломанный позвоночник и гематомы: на женщину в поезде упала полка с пассажиром
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1809
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1926
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1143
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1062
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
1 Просмотров: 2133
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 20:47

Ранения ног и шеи: первые подробности перестрелки на остановке
7

  Комментировать

В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла перестрелка. Есть раненые
Фото: dp.informator.ua
В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла перестрелка. Есть раненые
В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла перестрелка. Есть раненые
В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла перестрелка. Есть раненые
В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла перестрелка. Есть раненые

В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла перестрелка.

В результате пострадали двое мужчин, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

"Двое мужчин с тяжелыми ранениями доставлены в больницу, на месте работает полиция", - рассказала Анна Старчевская.

Причина конфликта пока неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступился за жену: мужчина получил пулю возле собственного дома

Было трое пострадавших. Предварительно, у двух из них огнестрельные ранения ног, у третьего - шеи, сообщает Информатор.

"На обочине остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом - патрульный экипаж. Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предположительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу. Предварительно известно о трех пострадавших: у двух ранения ног, у третьего - ранение шеи. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся", - рассказали очевидцы.

Причастных к стрельбе разыскивают. По городу ввели оперативный план "Сирена".

В Одессе возле одной из остановок общественного транспорта на ул. Среднефонтанской 45-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. Свидетели говорят, что стрелок целился в 4-летнего мальчика, но попал в глаз его отцу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ранения ног и шеи: первые подробности перестрелки на остановке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Подозреваемых нет: что известно о следствии по делу ДТП с участием Кулебы

Самое читаемое
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 27776
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 22439
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 18460
&quot;Титушки&quot; из Новых Санжар записали видеообращение
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
 1 Просмотров: 17883
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 16983
Происшествия
Последствия непогоды: дерево упало на ребенка
Последствия непогоды: дерево упало на ребенка
4
 Просмотров: 315
Показали фото последствий страшного урагана в Одессе
Показали фото последствий страшного урагана в Одессе
15
 Просмотров: 2871
Мужчина искалечил 5-летнего сына на собственном огороде
Мужчина искалечил 5-летнего сына на собственном огороде Просмотров: 747
Гибель бизнесмена Старицкого: что рассказала хозяйка дома, где произошла трагедия
Гибель бизнесмена Старицкого: что рассказала хозяйка дома, где произошла трагедия Просмотров: 1503
В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в грузовик: что известно
В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в грузовик: что известно Просмотров: 441
Больше всего комментируют
16
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
9
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
2
Безжалостный приговор Клаудии Рогге: "индивидуальности нет, все люди одинаковы и играют одну и ту же роль"
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
1
Пенсіонерам завжди раді
Голосов: 88
Голосование Кто сейчас - лучший боксёр мира независимо от весовой категории?
  • 1) Сауль Альварес
  • 2) Василий Ломаченко
  • 3) Теренс Кроуфорд
  • 4) Александр Усик
  • 5) Наоя Иноуе
  • 6) Тайсон Фьюри
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua