Ранение нардепа: полицейские рассказали о конфликте со стрельбой

Директора отеля в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области задержали по подозрению в ранении народного депутата Александра Урбанского. Его действия квалифицируют как хулиганство.

Также у подозреваемого во время обыска изъяли еще несколько единиц незарегистрированного оружия, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области в результате конфликта ранены народного депутата от БПП Александра Урбанский

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В полиции отметили, что во время конфликта с директором гостиницы народный депутат Украины находился вне служебных дел. Он получил травматическое ранение ноги.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области в результате конфликта ранены народного депутата от БПП Александра Урбанский

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой полиции было изъято несколько гильз от устройства травматического действия. Следствие продолжается.

7 мая в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области в результате конфликта ранен народный депутат от БПП Александр Урбанский. Конфликт произошел в гостинице "Хуторок у Зины", которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко.