Ракетный удар по Днепропетровщине: "прилетело" на школьный стадион

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Вражеская ракета попала в школьный стадион на Днепропетровщине.

Это произошло в селе Григоровка Васильковского района.

Ракета прилетела со стороны Пологов Запорожской области.

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В школе выбило окна и двери. В здании было более 30 беженцев из Волновахи. Жертв нет, людей эвакуировали в другое место.

Агрессоры совершили авиаудар по Калиновке возле Киева. Жертв и пострадавших нет. Позже советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что ракету сбила ПВО. Обломки рухнули на таможенный склад.