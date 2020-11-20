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пятница, 20 ноября 2020 22:20

Работники суда попали в смертельную аварию

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Возле Бара Винницкой обл. произошла смертельная авария.

Адвокат Лариса Криворучко написала в Facebook, что погиб секретарь судебного заседания.

"Под Баром авария. Секретарь судебного заседания - труп. Прокурора забрала скорая. И еще двух девочек забрала скорая. По предварительной информации все пьяные. Секретарь прокурор.

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Бедные люди. Не гоняет сейчас", - написала она.


В Малинском районе Житомирской погибли в аварии 2 жителей Ровенщины. Ехали на автомобиле ВАЗ и врезались в MAN.

Авария произошла 17 ноября около 18:00 на дороге Киев - Ковель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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