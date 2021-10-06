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среда, 06 октября 2021 07:24

Работник заповедника позволял браконьерам за деньги ловить рыбу
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В Одесской области задержали сотрудника Нижнеднестровского национального природного парка, который брал взятки у браконьеров
Фото: Одесская областная прокуратура
Он разработал схему получения взяток от нелегальных рыбаков. Собирал деньги через подчиненных ему мастеров по охране природы
21 тыс. грн он получил за двухнедельный браконьерский лов рыбы пятью лодками. 2 тыс. грн брал за одну лодку в неделю
Задержанному сообщили о подозрении

В Одесской области задержали сотрудника Нижнеднестровского национального природного парка, который брал взятки у браконьеров.

Руководителя отдела администрации арестовали при получении денег, сообщила Одесская областная прокуратура.

Он разработал схему получения взяток от нелегальных рыбаков. Собирал деньги через подчиненных ему мастеров по охране природы.

21 тыс. грн он получил за двухнедельный браконьерский лов рыбы пятью лодками. 2 тыс. грн брал за одну лодку в неделю.

Задержанному сообщили о подозрении.

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"Злоумышленник наладил коррупционную схему получения взяток с подчиненных работников парка. В их "должностные обязанности" он включил сбор денег с местных рыбаков, которые незаконно ловят рыбу на территории заповедника. Ежемесячная "такса" с одного работника составила до 10 тыс. грн. Отказ от этой "повинности" грозил увольнением", - рассказали в УСБУ в Одесской области.

В Одесской области задержали двух браконьеров. Они выловили морской кефали на 1,7 млн грн. Их задержали 18 сентября на озере Алибей в Татарбунарском районе. Мужчины на лодке занимались незаконным выловом рыбы запрещенными орудиями.

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